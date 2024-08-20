Трамп у разі перемоги на виборах хоче призначити Маска своїм радником

У Трампа поцікавилися, чи може він призначити Ілона Маска міністром або своїм радником, якщо стане президентом США.

"Він дуже розумний хлопець. Якби він погодився, я обов'язково це зробив би. Він блискучий хлопець", - відповів екс-президент.

У свою чергу Маск після такої заяви Трампа написав у своєму Twitter, що "готовий служити".