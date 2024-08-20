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Трамп в случае победы на выборах хочет назначить Маска своим советником

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах хочет предложить миллиардеру Илону Маску должность в его администрации.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Трампа приводит Reuters.

У Трампа поинтересовались, может ли он назначить Илона Маска министром или своим советником, если станет президентом США. 

"Он очень умный парень. Если бы он согласился, я бы обязательно это сделал. Он блестящий парень", - ответил экс-президент. 

В свою очередь Маск после такого заявления Трампа написал в своем Twitter, что "готов служить".     

Что предшествовало

Напомним, Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа в его избирательной кампании. В частности, по слухам в СМИ, он ежемесячно выделяет около 45 млн долларов комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты от республиканцев.

Недавно стало известно, что экс-президент США дал большое интервью Илону Маску.

Такая поддержка Трампа со стороны Маска началась после того, как на кандидата от республиканцев было совершено покушение. 20-летний Томас Мэтью Крукс стрелял в него на митинге в штате Пенсильвания.

В результате стрельбы было известно о погибших и раненых. Сам Трамп был ранен в ухо.

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Дональд ТрампИлон МаскВыборы в США