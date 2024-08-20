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Трамп у разі перемоги на виборах хоче призначити Маска своїм радником

Вівторок 20 серпня 2024 21:58
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Трамп у разі перемоги на виборах хоче призначити Маска своїм радником Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах хоче запропонувати мільярдеру Ілону Маску посаду у його адміністрації.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Трампа наводить Reuters.

У Трампа поцікавилися, чи може він призначити Ілона Маска міністром або своїм радником, якщо стане президентом США.

"Він дуже розумний хлопець. Якби він погодився, я обов'язково це зробив би. Він блискучий хлопець", - відповів екс-президент.

У свою чергу Маск після такої заяви Трампа написав у своєму Twitter, що "готовий служити".

Що передувало

Нагадаємо, Ілон Маск активно підтримує Дональда Трампа у його виборчій кампанії. Зокрема, за чутками у ЗМІ, він щомісяця виділяє близько 45 млн доларів комітету America PAC, який підтримує кандидата в президенти від республіканців.

Нещодавно стало відомо, що експрезидент США дав велике інтерв'ю Ілону Маску.

Така підтримка Трампа з боку Маска розпочалася після того, як на кандидата від республіканців було скоєно замах. 20-річний Томас Метью Крукс стріляв у нього на мітингу в штаті Пенсільванія.

В результаті стрілянини було відомо про загиблих та поранених. Сам Трамп був поранений у вухо.

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