Трамп в случае победы на выборах хочет назначить Маска своим советником

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах хочет предложить миллиардеру Илону Маску должность в его администрации.

У Трампа поинтересовались, может ли он назначить Илона Маска министром или своим советником, если станет президентом США.

"Он очень умный парень. Если бы он согласился, я бы обязательно это сделал. Он блестящий парень", - ответил экс-президент.

В свою очередь Маск после такого заявления Трампа написал в своем Twitter, что "готов служить".