Трамп розгляне законопроект про санкції проти Китаю

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Передбачається можливість введення санкцій проти КНР, якщо Пекін не надасть повний звіт про події, які призвели до спалаху коронавірусу

Президент США Дональд Трамп має намір розглянути законопроект сенатора Ліндсі Грема про введення санкцій у відношенні Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Ініціатива передбачає можливість введення санкцій проти КНР, якщо Пекін "не буде співпрацювати і не надасть повний звіт про події, які призвели до спалаху" коронавірусу.

"Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроект", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження коронавірусу, які проводять американські організації.

Також РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

Пекін відкидає всі звинувачення. Кілька днів тому посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.