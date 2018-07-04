Трамп розглядав можливість вторгнення до Венесуели, - Bloomberg

Трамп в 2017 році запитав своїх радників, чому США не можуть здійснити військове вторгнення до Венесуели

Президент США Дональд Трамп в серпні 2017 року запитав своїх радників, чому США не можуть здійснити військове вторгнення до Венесуели. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела в Білому домі.

"Враховуючи зростання загрози світовій безпеці з боку Венесуели, чому США не може просто вторгнутися в цю країну?", - запитав Трамп.

За даними джерела Bloomberg, тоді цю ідею Трампа розкритикували Рекс Тіллерсон і радник Трампа з питань національної безпеки Герберт МакМастер. Відзначимо, що обидва вже не працюють в американському уряді.

Агентство АР повідомило, що в свою чергу МакмМастер та інші пояснили Трампу протягом п'яти хвилин, які ризики несло б за собою відповідне рішення. У свою чергу Трамп згадав про схожі успішні операції в Панамі і Гренаді в 1980 роках.

Також зазначається, що ідея про вторгнення до Венесуели ще якийсь час трималася в голові Трампа, і він обговорював її з президентом Колумбії Хуаном Мануельом Сантосом і ще чотирма лідерами Латинської Америки.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Венесуели Ніколас Мадуро вислав з країни тимчасового повіреного у справах Сполучених Штатів Тодда Робінсона та його заступника. Мадуро звинуватив дипломатів у втручанні у внутрішні справи країни і змові проти венесуельського уряду.

У свою чергу, на наступний день США оголосили двох дипломатів з Венесуели персонами нон грата.