Трамп рассматривает увольнение главы Минобороны и директора ЦРУ, - WP

Фото: Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с увольнением министра обороны Майка Эспера и директора ЦРУ Джину Хаспел. Кадровые перестановки могут случиться уже в пятницу.

Об этом сообщил журналист Washington Post Джош Рогин.

Он отметил, что изначально в списке на увольнение был и руководитель ФБР Кристофер Рей, но позже было решено, что он останется в должности.

Причиной увольнения Эспера и Хаспела он называет нежелание чиновников делать все, о чем их просил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует признавать свое поражение на президентских выборах. В то же время его советники говорят о мирной передаче власти в случае победы Джо Байдена.

При этом, представитель демократов Джо Байден уже готовится объявить себя избранным президентом США. В ближайшее время, как пишут американские СМИ, он сделает соответствующее заявление.

Также сообщалось, что государственный секретарь американского штата Джорджия анонсировал пересчет голосов на президентских выборах. Сегодня в этом штате кандидат от демократов Джо Байден обошел действующего президента Дональда Трампа.