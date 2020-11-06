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В Джорджии, где Байден обошел Трампа, пересчитают голоса

Джорджия, Пятница 06 ноября 2020 18:01
В Джорджии, где Байден обошел Трампа, пересчитают голоса
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь американского штата Джорджия анонсировал пересчет голосов на президентских выборах. Сегодня в этом штате кандидат от демократов Джо Байден обошел действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

В то же время менеджер по проведению голосования в Джорджии Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

По состоянию на сейчас, по данным Bloomberg, в штате Джорджия Байден опережает Трампа на 1098 голосов. Еще утром в этом штате лидировал действующий президент США.

Напомним, штаб Трампа заявил о систематических нарушениях при подсчете голосов в ряде американских штатов, в частности, Джорджии, Неваде и Пенсильвании.

В то же время демократ Джо Байден уже готовится объявить себя новоизбранным президентом США. В ближайшие часы Байден может выступить с соответствующим обращением.

Накануне Байден опередил Трампа в штате Пенсильвания. Победа в этом штате принесет демократу еще 20 голосов выборщиков к его 264.

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