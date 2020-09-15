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Трамп рассказал, что хотел "убрать" Асада в 2017 году

Автор: Андрей Козловский

Президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел ликвидировать сирийского лидера Башара аль-Асада в 2017 году. В предыдущие годы он отрицал такие намерения.

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Об этом сообщает Washington Post.

По словам Трампа, в 2017 году готовился план по ликвидации президента Сирии Башара аль-Асада, однако тогдашний министр обороны Джеймс Маттис выступил против.

"Я бы скорее "убрал" его. Все было готово. Маттис не захотел этого делать. Маттис был очень переоцененным генералом", - сказал Трамп.

Он также отметил, что не жалеет о решении не ликвидировать Асада.

Напомним, в 2018 году в книге "Страх" журналиста Боба Будворда речь шла о том, что Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки Асада против мирных граждан потребовал от Пентагона ликвидировать его. Тогда американский лидер опроверг эту информацию и заявил, что убийство Асада никогда не обсуждалось.

Также РБК-Украина ранее писало, что Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке.

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Новости Украины Дональд ТрампБашар Асад