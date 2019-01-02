Трамп розраховує на якнайшвидшу зустріч з Кім Чен Ином

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп запевняє, що отримав листа від лідера КНДР

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина і розраховує незабаром зустрітися з ним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, Трамп зазначив, що ніколи не робив наголос на темпах зусиль Пхеньяну в плані денуклеаризації. В ході сінгапурського саміту двох лідерів у червні минулого року Кім Чен Ин обіцяв вести роботу в цьому напрямку, проте з тих пір сторони не досягли помітного прогресу.

Крім того,Трамп висловив оптимізм з приводу торгових переговорів з Китаєм, заявивши, що вони йдуть дуже добре.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп з нетерпінням чекає зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Глава КНДР Кім Чен Ин повідомив, коли він може провести зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. У той же час він попередив, що "Північна Корея може розглянути можливість зміни курсу, якщо США збережуть тиск".

Як повідомляло РБК-Україна, 20 грудня державний секретар США Майк Помпео підтвердив намір президента США Дональд Трамп і лідера КНДР Кім Чен Ина зустрітися на початку 2019 року.