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Трамп с нетерпение ждет встречи с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    02.01.2019 - 07:10
Трамп с нетерпение ждет встречи с Ким Чен Ыном
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Американский президент прокомментировал заявление лидера КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Соответствующее сообщение президент США написал в ответ на сделанное ранее заявление лидера КНДР о готовности "в любое время" встретиться с Трампом.

"Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом", - заявил президент США.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, когда он может провести встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В то же время он предупредил, что "Северная Корея может рассмотреть возможность изменения курса, если США сохранят давление".

Трамп с нетерпение ждет встречи с Ким Чен Ыном

Напомним, 20 декабря государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил намерение президента США Дональд Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в начале 2019 года.

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Новости Украины встречаКим Чен ЫнДональд Трамп
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