Трамп распорядился не препятствовать компаниям, которые производят аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился устранить препятствия для компаний, которые взялись за производство аппаратов вентиляции легких на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что распоряжение адресовано министрам здравоохранения и внутренней безопасности.

"Мое распоряжение... поможет таким отечественным производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, получить необходимые поставки для производства аппаратов вентиляции легких, необходимых для победы над вирусом", - сказал Трамп.

Напомним, к утру 2 апреля, из-за коронавируса в США за сутки скончались более 1 200 людей. По данным Университета Джона Хопкинса в стране подтверждено 216,5 тыс. случаев заражения коронавирусом и этот показатель является крупнейшим в мире по количеству зараженных.

РБК-Украина писало, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.