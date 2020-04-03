Трамп розпорядився не перешкоджати компаніям, які виробляють апарати ШВЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився усунути перешкоди для компаній, які взялися за виробництво апаратів вентиляції легенів на тлі боротьби з пандемією коронавіруса. Про це Трамп сказав під час прес-конференції в четвер.

Він зазначив, що розпорядження адресовано міністрам охорони здоров'я і внутрішньої безпеки.

"Моє розпорядження... допоможе таким вітчизняним виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips і Vyaire Medical, отримати необхідні поставки для виробництва апаратів вентиляції легенів, необхідних для перемоги над вірусом", - сказав Трамп.

Нагадаємо, до ранку 2 квітня, з-за коронавіруса в США за добу померли більше 1 200 людей. За даними Університету Джона Хопкінса в країні підтверджено 216,5 тис. випадків зараження коронавірусом і цей показник є найбільшим у світі за кількістю заражених.

РБК-Україна писало, що число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 1 мільйон.