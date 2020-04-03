Трамп распорядился не препятствовать компаниям, которые производят аппараты ИВЛ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Соответствующее распоряжение уже готово

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился устранить препятствия для компаний, которые взялись за производство аппаратов вентиляции легких на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что распоряжение адресовано министрам здравоохранения и внутренней безопасности.

"Мое распоряжение... поможет таким отечественным производителям, как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips и Vyaire Medical, получить необходимые поставки для производства аппаратов вентиляции легких, необходимых для победы над вирусом", - сказал Трамп.

Напомним, к утру 2 апреля, из-за коронавируса в США за сутки скончались более 1 200 людей. По данным Университета Джона Хопкинса в стране подтверждено 216,5 тыс. случаев заражения коронавирусом и этот показатель является крупнейшим в мире по количеству зараженных.

РБК-Украина писало, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.