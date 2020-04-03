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Трамп розпорядився не перешкоджати компаніям, які виробляють апарати ШВЛ

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 04:12
Трамп розпорядився не перешкоджати компаніям, які виробляють апарати ШВЛ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Відповідне розпорядження вже готове

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився усунути перешкоди для компаній, які взялися за виробництво апаратів вентиляції легенів на тлі боротьби з пандемією коронавіруса. Про це Трамп сказав під час прес-конференції в четвер.

Він зазначив, що розпорядження адресовано міністрам охорони здоров'я і внутрішньої безпеки.

"Моє розпорядження... допоможе таким вітчизняним виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips і Vyaire Medical, отримати необхідні поставки для виробництва апаратів вентиляції легенів, необхідних для перемоги над вірусом", - сказав Трамп.

Нагадаємо, до ранку 2 квітня, з-за коронавіруса в США за добу померли більше 1 200 людей. За даними Університету Джона Хопкінса в країні підтверджено 216,5 тис. випадків зараження коронавірусом і цей показник є найбільшим у світі за кількістю заражених.

РБК-Україна писало, що число зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 1 мільйон.

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Новини України КоронавірусДональд Трамп
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