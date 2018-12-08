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Трамп розкритикував свого колишнього держсекретаря

Новини » Політика    08.12.2018 - 04:29
Трамп розкритикував свого колишнього держсекретаря
Фото: Дональд Трамп (lickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Президент США заявив, що Тіллерсон був "тупим як пень"

Президент США Дональд Трамп піддав гострій критиці свого екс-держсекретаря Рекса Тіллерсона через його висказування у свій бік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Президент США заявив, що колишній держсекретар Тіллерсон був лінивим і назвав його "тупим як пень".

"Майк Помпео виконує чудову роботу, я дуже пишаюся ним. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав потрібних розумових здібностей. Він був тупим як пень, і я не міг здихатися його досить швидко. Він був лінивим як чорт. Зараз усе зовсім інакше, у Держдепартаменті - великий дух!", - заявив Трамп.

Це висказування лідера США прозвучало після інтерв’ю Тіллерсона, в якому він заявив, що Трамп пропонував кроки, які, на його думку, могли порушувати закон. Також він заявив, що Трамп є достатньо недисциплінованою людиною, яка не любить читати та вивчати доповіді й не хоче розбиратись у деталях багатьох запитань.

"Він діє у відповідності до своїх інстинктів, у деяких випадках це виглядає як імпульсивність. Але він не прагне діяти імпульсивно. Я думаю, він дійсно намагається чинити у відповідності до своїх інстинктів". - розповів Тіллерсон.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його адвокати прокоментують роботу Мюллера власною доповіддю. За словами Трампа, доповідь його юристів уже налічує 87 сторінок.

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