Трамп: Путін збожеволів. Якщо візьме всю Україну - Росію чекає крах

Заяви Трампа пролунали після того, як Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії", - написав він.

Крім критики в бік Путіна, Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Зокрема, через те, що його слова нібито створюють проблеми.

"Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", - наголосив президент США.

Він також знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, Трамп відсторонився від російсько-української війни, заявивши, що це не його війна.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі й потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть", - резюмував американський лідер.