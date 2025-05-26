Трамп: Путин сошел с ума. Если возьмет всю Украину - Россию ждет крах

Заявления Трампа прозвучали после того, как Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России", - написал он.

Помимо критики в сторону Путина, Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. В частности, из-за того, что его слова якобы создают проблемы.

"Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - подчеркнул президент США.

Он также вновь повторил, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом. Кроме того, Трамп отстранился от российско-украинской войны, заявив, что это не его война.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти", - резюмировал американский лидер.