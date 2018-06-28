Встреча Трампа и Путина: вице-президент США назвал темы переговоров

По словам Пенса, стороны затронут "широкий спектр вопросов"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает Bloomberg.

По его словам, стороны затронут "широкий спектр вопросов", включая возможное вмешательство России в президентские выборы в США.

"Трамп ранее обсудил с Путиным этот вопрос. Я ожидаю, что эта тема вновь будет поднята",- сказал Пенс.

На вопрос возможно ли возвращение России в состав "большой семерки" вице-президент США отвечать отказался.

Предстоящую встречу Путина и Трампа накануне подтвердил сам американский лидер. По его словам, переговоры с российским президентом могут пройти в Хельсинки после саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 27 июня, объявил о его предстоящей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.