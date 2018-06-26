Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки, - Politico

В Белом доме официально информацию о выборе Хельсинки пока не комментируют

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в Хельсинки (Финляндия). Об этом сообщает Politico.

По данным СМИ, окончательного решения о том, где и когда пройдет встреча президентов США и России, пока не принято.

"Но все идет к тому, что саммит состоится в столице Финляндии", - сообщает Politico.

В Белом доме официально информацию о выборе Хельсинки пока не комментируют.

О том, что столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места встречи Путина и Трампа, также сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Также отмечается, что в прошлом году президент Финляндии Саули Ниинисто в ходе встречи глав Арктического региона заявлял, что столица его страны готова принять возможную встречу Трампа и Путина.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предстоящая встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина отвечает подходу НАТО к диалогу с Россией.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

В то же время The Washington Post писал, что команда Трампа игнорирует его пожелание о начале подготовки встречи с российским президентом Владимиром Путиным.