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Трамп і Путін можуть зустрітися в Гельсінкі, - Politico

НовиниПолітика    26.06.2018 - 22:00
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)
Фото: Путін і Трамп (kremlin.ru)

У Білому домі офіційно інформацію про вибір Гельсінкі поки не коментують

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна може відбутися в Гельсінкі (Фінляндія). Про це повідомляє Politico.

За даними ЗМІ, остаточного рішення про те, де і коли відбудеться зустріч президентів США і Росії, поки не прийнято.

"Але все йде до того, що саміт відбудеться в столиці Фінляндії", - повідомляє Politico.

В Білому домі офіційно інформацію про вибір Гельсінкі поки не коментують.

Про те, що столиця Фінляндії розглядається в якості можливого місця зустрічі Путіна і Трампа, також повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника.

Також наголошується, що в минулому році президент Фінляндії Саулі Нііністо в ході зустрічі глав Арктичного регіону заявляв, що столиця його країни готова прийняти можливу зустріч Трампа і Путіна.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутня зустріч президентів США і Російської Федерації Дональда Трампа і Володимира Путіна відповідає підходу НАТО до діалогу з Росією.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує під час липневої поїздки в Європу зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

У той же час The Washington Post пише, що команда Трампа ігнорує його побажання про початок підготовки зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

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Теги публікації: Володимир Путін, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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