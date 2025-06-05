Трамп публічно розкритикував Маска: я дуже розчарований в Ілоні

Трамп розкритикував Маска після того, як технологічний мільярдер висловив несхвалення його законопроекту про податки та витрати.

"Ілон знав внутрішню суть цього законопроекту краще, ніж майже будь-хто з присутніх тут... Він знав про нього все. У нього не було з ним жодних проблем. Раптом у нього з'явилася проблема, і вона виникла тільки тоді, коли він дізнався, що нам доведеться скоротити мандат на електромобілі, бо це мільярди і мільярди доларів...", - наголосив Трамп.

Водночас він зауважив, що може це зрозуміти, але знову ж наголосив, що мільярдер знав усі аспекти цього законопроекту.

"Він знав його краще, ніж майже будь-хто інший, і у нього ніколи не було проблем, аж доки він не пішов. І якщо ви бачили його заяви про мене, які, я впевнений, ви можете дуже легко знайти, вони ще свіжі на плівці, він говорив про мене найпрекрасніші речі і не говорив про мене нічого поганого особисто, але я впевнений, що це буде наступним кроком, і я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допомагав Ілону", - підсумував лідер США.