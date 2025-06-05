Трамп публічно розкритикував Маска: я дуже розчарований в Ілоні

Американський президент Дональд Трамп різко висловився про його друга та радника Ілона Маска. Лідер США наголосив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Трамп розкритикував Маска після того, як технологічний мільярдер висловив несхвалення його законопроекту про податки та витрати.
"Ілон знав внутрішню суть цього законопроекту краще, ніж майже будь-хто з присутніх тут... Він знав про нього все. У нього не було з ним жодних проблем. Раптом у нього з'явилася проблема, і вона виникла тільки тоді, коли він дізнався, що нам доведеться скоротити мандат на електромобілі, бо це мільярди і мільярди доларів...", - наголосив Трамп.
Водночас він зауважив, що може це зрозуміти, але знову ж наголосив, що мільярдер знав усі аспекти цього законопроекту.
"Він знав його краще, ніж майже будь-хто інший, і у нього ніколи не було проблем, аж доки він не пішов. І якщо ви бачили його заяви про мене, які, я впевнений, ви можете дуже легко знайти, вони ще свіжі на плівці, він говорив про мене найпрекрасніші речі і не говорив про мене нічого поганого особисто, але я впевнений, що це буде наступним кроком, і я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допомагав Ілону", - підсумував лідер США.
Зазначимо, що йдеться про законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків (ухвалених за часів Трампа у 2017 році) та одночасне збільшення видатків на оборону і безпеку.
Однак, для компенсації витрат, пропонуються скорочення в соціальних програмах: медстраховки для бідних, продовольчі талони та податкові пільги на екологічно чисту енергетику.
Бюджетне управління Конгресу та незалежні аналітики прогнозують, що законопроєкт Трампа збільшить дефіцит бюджету на суму від 2,3 до 5 трильйонів доларів протягом наступних 10 років.
Але чиновники Білого дому оскаржують твердження про те, що законопроєкт призведе до збільшення дефіциту. На думку влади, прогнози не враховують високих рівнів економічного зростання, які можуть бути спричинені зниженням податків.
Однак вчора, 4 травня, мільярдер Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати. Він заявив, що більше не може мовчати, назвавши документ "огидною гидотою".
Нагадаємо, що наприкінці травня Маск оголосив про звільнення з посади спеціального держслужбовця при адміністрації Трампа.
Він подякував президенту США і висловив упевненість, що місія Департаменту ефективності державного управління (DOGE), де він був главою, буде тільки зміцнюватися.
Крім того, на спільній пресконференції з Трампом він зазначив, що його зв'язок із DOGE не закінчується і він продовжить відігравати ключову роль у майбутньому. Президент США також висловився з приводу відходу Маска.
"Ілон дійсно не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди". - сказав Трамп того дня.
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