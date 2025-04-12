Трамп пройшов медогляд у статусі президента

"Я ніколи не почувався краще, але тим не менш, ці речі необхідно зробити", - написав Трамп у соцмережах перед обстеженням, яке проводили в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Бетесді, штат Меріленд.

Скільки часу це зайняло, незрозуміло, оскільки президент не спілкувався з журналістами ні до, ні після. Однак загалом він провів у центрі понад 5 годин, перш ніж вирушити на борт літака Air Force One і вилетіти на вихідні до Флориди.

Раніше Трамп ставив під сумнів фізичні та розумові здібності свого попередника Джо Байдена, водночас сам тримав основні факти про власне здоров'я в таємниці, ухиляючись від традиційної президентської прозорості в медичних питаннях.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила журналістам, що президент проходить "плановий і давно запланований медичний огляд". Вона пообіцяла надати "висновок лікаря від Білого дому", який буде опубліковано "щойно це стане можливим".

"Я можу підтвердити, що президент у дуже хорошій формі", - додала вона, зазначивши, що медогляд не вимагав вводити Трампа під загальний наркоз.

AP уточнює, що медичний висновок стане першою публічною інформацією про здоров'я республіканця після замаху на нього в липні 2024 року. Зазначимо, що тоді в Батлері (штат Пенсільванія) Трампу прострелили вухо і він дивом залишився живим. Стрільця застрелили на місці.