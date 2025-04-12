Трамп прошел медосмотр в статусе президента

"Я никогда не чувствовал себя лучше, но тем не менее, эти вещи необходимо сделать", - написал Трамп в соцсетях перед обследованием, которое проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.

Сколько времени это заняло, неясно, поскольку президент не общался с журналистами ни до, ни после. Однако в целом он провел в центре более 5 часов, прежде чем отправиться на борт самолета Air Force One и вылететь на выходные во Флориду.

Ранее Трамп подвергал сомнению физические и умственные способности своего предшественника Джо Байдена, при этом сам держал основные факты о своем собственном здоровье в тайне, уклоняясь от традиционной президентской прозрачности в медицинских вопросах.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что президент проходит "плановый и давно запланированный медицинский осмотр". Она пообещала предоставить "заключение врача от Белого дома", которое будет опубликовано "как только это станет возможным".

"Я могу подтвердить, что президент в очень хорошей форме", - добавила она, отметив, что медосмотр не потребовал вводить Трампа под общий наркоз.

AP уточняет, что медицинское заключение станет первой публичной информацией о здоровье республиканца после покушения на него в июле 2024 года. Отметим, что тогда в Батлере (штат Пенсильвания) Трампу прострелили ухо и он чудом оказался жив. Стрелка застрелили на месте.