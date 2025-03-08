Трамп провів перший в історії саміт із криптовалют, але ціна біткоїна все одно впала

Що передувало падінню ціни

Нагадаємо, джерелом падіння ціни біткоїна став Девід Сакс, головний спеціаліст Білого дому з питань ШІ та криптовалют.

Зокрема, президент США підписав у четвер указ про створення "стратегічного резерву біткоїнів". Але через деякий час Сакс уточнив, що у Штатів немає активних планів щодо додаткових закупівель криптовалюти.

Замість цього резерв складатиметься з наявних запасів біткоїнів, конфіскованих правоохоронними органами у підозрюваних або вилучених під час цивільних розглядів.

Крім того, стриману реакцію висловив Джефф Парк, керівник інвестиційної групи біткоїнів Bitwise, назвавши деталі указу "неідеальним результатом".

"Президентський указ - це всього лише політична директива, яка може залишитися чинною або зникнути так само легко, як указ Байдена про гендерно-афірмативну допомогу для неповнолітніх або його розпорядження про обмеження індустрії ШІ... Без законодавчої підтримки, що відображає волю суспільства і політичних коаліцій, це навряд чи стане переломним моментом, який призведе до очікуваних масштабних наслідків", - написав він у соцмережі Х.

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