Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но цена биткоина все равно упала

Что предшествовало падению цены

Напомним, иточником падения цены биткоина стал Дэвид Сакс, главный специалист Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют.

В частности, президент США подписал в четверг указ о создании "стратегического резерва биткоинов". Но спустя некоторое время Сакс уточнил, что у Штатов нет активных планов по дополнительным закупкам криптовалюты.

Вместо этого резерв будет состоять из существующих запасов биткоинов, конфискованных правоохранительными органами у подозреваемых или изъятых в ходе гражданских разбирательств.

Кроме того, сдержанную реакцию выразил Джефф Парк, руководитель инвестиционной группы биткоинов Bitwise, назвав детали указа "неидеальным результатом".

"Президентский указ - это всего лишь политическая директива, которая может остаться в силе или исчезнуть так же легко, как указ Байдена о гендерно-афирмативной помощи для несовершеннолетних или его распоряжение об ограничении индустрии ИИ... Без законодательной поддержки, отражающей волю общества и политических коалиций, это вряд ли станет переломным моментом, который приведет к ожидаемым масштабным последствиям", - написал он в соцсети Х.

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