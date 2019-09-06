Трамп против Китая: чем рискует Украина в американо-китайской торговой войне

Между США и Китаем очередной виток обострения торговой войны. Штаты с начала сентября повысили пошлины на китайские товары стоимостью 300 млрд дополнительно на 5% – до 15%. А с 1 октября, как анонсировал президент США Дональд Трамп, до 30% вырастут пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов. Этот шаг Трамп назвал ответом на "политически мотивированный шаг" Китая по введению пошлин на экспорт США в размере 75 млн долларов.

"К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить", - заявил Трамп.

Еще во время своей избирательной кампании Дональд Трамп подвергал жесткой критике торговую политику Китая, называя ее "самой крупной кражей в мировой истории". Среди прочего, по его мнению, практика китайских властей по занижению курса юаня делает товары более дешевыми, разрушает американский бизнес и уничтожает рабочие места. "Мы не можем больше позволять Китаю насиловать нашу страну", — заявлял Трамп еще в 2016 году. Со временем риторика и действия американского президента по отношению к Пекину едва ли стали мягче.

Китай продает в США больше товаров и предоставляет услуг, чем американские компании поставляют на китайский рынок. Штаты превратились в основной рынок сбыта китайских товаров: больше чем в США Китай не экспортирует товаров и услуг ни в одну страну мира. И в последние годы торговый дефицит у Вашингтона со своим заокеанским партнером только растет.

Экономический конфликт между двумя ведущими экономиками развернулся в 2018 году. Сначала американцы установили пошлины на солнечные панели и бытовые стиральные машины. Затем в ход пошло введение тарифов на китайскую электронику, запчасти для самолётов, спутники, медицинские товары и прочее оборудование на общую сумму 200 млрд долларов. Китай принял вызов, введя ответные пошлины преимущественно на американские товары агропромышленного комплекса.

С апреля 2018 года Китай повысил тарифы от 15% до 25% на 128 видов американской продукции общей стоимостью 3 млрд долларов. В прошлогодний список вошли свинина, фрукты, авиатранспорт, телевизионное и медицинское оборудование. А с 1 июня 2019 года по американскому импорту были увеличены заградительные тарифы уже на сумму около 60 млрд долларов.

Помимо этого китайцы прибегли к излюбленному методу – ослаблению курса национальной валюты. Это позволяет сделать импорт более дорогим, а экспорт более конкурентоспособным. Поэтому слабый юань дает серьезные торговые преимущества китайской стороне.

С чего все начиналось

То, что сейчас происходит между Вашингтоном и Пекином – разрушение давно устоявшейся модели взаимодействия США и КНР. С 90-х годов американские инвестиции рекой вливались в китайское производство, одновременно американский рынок открывался для китайских товаров. КНР, в свою очередь, за счет избытков долларовой выручки покупали ценные бумаги Казначейства США.

Комиссия по хищению интеллектуальной собственности США подсчитала, что ущерб, нанесённый экономике США от контрафактной продукции, пиратского программного обеспечения и кражи коммерческой тайны достигает 600 млрд долларов. При этом на долю Китая приходится 87% контрафактных товаров, поступающих в США. Дональд Трамп также регулярно обвиняет КНР в регулярной краже интеллектуальной собственности.

"В действительности, китайцев не интересовало все подряд, а только определенные компании. Например, никто не думал, что китайцы задались целью создать свою авиапромышленность, пока в Китае не оказались производители ключевых компонентов для авиации", — поясняет советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

Все совместные авиационные предприятия прямо или косвенно оказались связанными с государственными китайскими компаниями — COMAC и AVIC. "Теперь в их руках все технологии для создания полного цикла производства авиации, которая в будущем может бросить вызов уже западным производителям", — говорит Вернивский.

Тревожный сигнал

Американо-китайский конфликт ставит мировую экономику в зону серьезных испытаний. "Это касается не только торгово-производственного аспекта, но и системы регулирования, в частности правил ВТО. Рушится устоявшийся порядок мировой торговли. Фактически Трамп ставит его под вопрос", – считает экономист, советник президента Украины Олег Устенко.

Взаимные ограничения оказывают значительное давление на все рынки, в том числе и сырьевых товаров, поскольку в конфликт вовлечена вся цепочка производства. В результате мировая торговля уже переживает последствие протекционистских войн. Мировая торговля по итогам июля сократилась относительно предыдущего года почти на 2%. И, по всей видимости, в скором будущем следует ожидать ценовое давления на ключевое сырье – нефть, руду и зерно.

И это происходит, когда большинство стран еще не восстановились после финансового шторма 2008 года, а МВФ уже прогнозирует новую волну кризиса, которую следует ожидать в 2020-21 гг. Причем на этот раз первоисточником кризиса все чаще называют именно Китай.

"Торговые войны – не причина, а следствие приближающегося экономического кризиса. Мы находимся на излете цикла экономического роста, готовясь перейти к шестому технологическому укладу. Но перед технологическим скачком экономике нужно пройти структурные изменения", — говорит директор "Первой Днепровской инвестиционной компании" Алексей Кущ.

В это время экономическое развитие может впасть в длительную и глубокую стагнацию с темпами экономического роста на уровне статистической погрешности – 1%-0,5% в год. Стагнация может сопровождаться "дефляционной ловушкой", когда центральные банки, чтобы хоть как-то поддержать остывающую экономику, снижают учетные ставки до значений близких к нулю, либо переходят к отрицательным ставкам. Такое явление сейчас наблюдается в Швейцарии и еврозоне, особенно Дании и Швеции.

Чтобы не скатиться в экономическую стагнацию, США одни из первых начали внедрять заградительные меры, которые включают комплекс мер по снижению налоговой нагрузки, ослабления валютного курса и политики количественного смягчения. Все это направлено на возвращение инвестиций в родную гавань и стимуляцию производства.

Переход к политике протекционизма объясняется замедлением роста экономики в США. Когда инвесторы не уверены в завтрашнем дне, более популярными становятся краткосрочные ценные бумаги, следовательно, их доходность возрастает. Именно это и наблюдается на рынке ценных бумаг США. С конца июля двухлетние облигации Казначейства США стали более доходными, чем десятилетние. Помимо этого, с мая более доходными стали и векселя со сроком обращения менее двух лет, чем самые длинные тридцатилетние бонды.

Данные Федерального резервного банка Сан-Франциско свидетельствуют, что инверсия доходности между трехмесячными векселями и десятилетними бумагами – наиболее точный предвестник рецессии. Экономика США гарантировано скатывается в рецессию спустя 12–24 месяца после инверсии.

Этот тренд сформировался с 31 июля – дня сообщения о снижении ставки по федеральным фондам с 2,25%-2,5% до 2%-2,25%. Федеральный резерв (ФРС) прибег к снижению ставки, чтобы предотвратить экономический спад, но пока не задействовал практику количественного смягчения. То есть, не скупает ипотечные облигации и казначейские бумаги, вбрасывая дополнительные доллары в экономику, придерживая этот шаг на "черный день".

Замедление темпов роста можно проследить и на примере других развитых стран. ВВП Великобритании во II квартале 2019 года сократился на 0,2% впервые за семь лет. Экономика ФРГ по итогам II квартала также снизилась на 0,1%.

Как быть Украине

Украина пока является сырьевым придатком мировой экономики и абсолютно не готова к возможным потрясениям на глобальных рынках. Уровень экспорта готовой продукции оставляет желать лучшего. Ограничение доступа китайских товаров на рынки США может привести к сокращению производства в КНР. Значит, им понадобится меньше сырья, а это и есть основной экспорт Украины – черные металлы, изделия из них и зерновые.

"Если экспорт Украины снижается на 10%, то это влечет за собой снижение экономического роста на 3%. Соответственно, если экспорт падает на 20%, то экономический рост снижается на 6%. Какая-то часть продукции сможет быть переориентирована на другие рынки, но полностью перенаправить сырье не получится", – считает Олег Устенко.

Торговая война бьет также и по карману китайских потребителей, поэтому в период турбулентности КНР будет сужать инвестиционную активность. Если в железорудном сырье мы будем очень зависимы от того, как себя чувствует глобальная экономика, то с продовольствием проще – население планеты растет и продовольствия требуется больше. А Китай, как крупнейшая в мире страна по количеству населения, всегда вызывала интерес украинских аграриев.

По мнению аналитика компании Agritel Алексея Еремина, наиболее интересной продукцией из Украины с точки зрения поставок в Китай выглядит продукция переработки подсолнечника, как шрот и масло. "На фоне проблем в отношениях Китая и Канады можно было бы пытаться форсировать переговоры и о поставках рапса и продуктов его переработки. Однако это требует времени и серьезной работы наших государственных органов, начиная от фитосанитарной инспекции и заканчивая дипломатическими службами", — говорит он.

Когда китайцы отказались покупать сою из США, место американцев моментально заняли производители Чили. "В этой стране существует сильное лобби по продвижению своих товаров за рубежом, а также господдержкой инжиниринговых услуг для частных производителей. У нас всего этого нет", — поясняет Алексей Кущ.

В перспективе Украина имеет все возможности устроиться в новые торговые пути для китайских товаров. КНР давно ведет подготовку логистических цепочек для торговли с ЕС с меньшими издержками. "В этом случае мы станем перевалочным пунктом на пути движения товаров, а со временем можно будет претендовать на привлечение китайских инвестиций для развития внутреннего товарного производства для беспошлинных поставок на европейский рынок. Но для этого нужно заключить договор о свободной торговле", – отмечает Олег Устенко.

Возможности для Украины от противостояния КНР и США – дело средне- и долгосрочной перспективы. Из-за снижения цен на мировых рынках на сырье сократится валютная выручка, что чревато девальвацией гривны и падение реальных доходов населения.

Чтобы смягчить кризисные явления, Украине следует присмотреться к мировым тенденциям и прибегнуть к защите внутреннего производителя. Ведь такая политика обычно ведет к созданию рабочих мест, росту доходов населения. В случае мирового кризиса развитый внутренний спрос всегда поддержит отечественную экономику.