Трамп проти Зеленського. Чотири "удари" США по Україні на фоні виборів та переговорів

Суперечливі рішення Трампа

Президент США вже кілька тижнів "атакує" Україну і Зеленського, зокрема. В хід пішли вже звичні його заяви, що Зеленський нібито не хоче домовлятися і що Україні потрібен новий лідер. Зокрема, вчора він знову повторив ці тези, зазначивши, що настав час комусь іншому "вести переговори від імені України".

Втім, лише словами Трамп не обмежився. За останні тижні Україна отримала від США кілька значимих "ударів".

Перший "удар". Трохи більше тижня тому американський лідер заявив про “дизельну угоду” з Путіним. Трамп домовився з диктатором про поставки російського палива в США. Таким чином Трамп намагається вирішити проблему з високими цінами на паливо. А в самій проблемі він звинувачує Україну. Нібито через українські удари по російським НПЗ у США зросли ціни на дизель.

Що цікаво, про "дизельну угоду" Трамп оголосив у соцмережах саме під час того, як до Маямі на переговори прибули українські переговорники.

Другий "удар". Вже за кілька днів після "дизельної угоди" Трамп раптово написав у соцмережах, нібито Україна та Росія погодилися на "енергетичне перемиря". Про яке, до речі, Україна дізналась з новин, а Росія взагалі кілька днів не коментувала. Як результат - Україна три дні утримувалась від ударів по НПЗ та енергетиці ворога. Росіяни, натомість, заявили, що така ідея обговорюється, але ніякої конкретики немає, а ще за кілька днів взагалі відкрито заявили, що продовжать бити по енергетиці України.

Третім "ударом" від США по Україні стала пауза в розвідданих, яку самі американці не визнають. Саме американці допомагають Повітряним силам фіксувати ворожі пуски балістики. Втім, вже неодноразово і ПС, і Зеленський заявляли, що під час ударів балістики не отримували інформації від партнерів. Варто зауважити, що мова йде не про повну відсутність інформації, а про вибіркові дані: про один обстріл дані є, а про інший - немає.

Четвертий "удар". Іще одним "сюрпризом" для України стало обмеження роботи Starlink. І це стало критичним не лише для фронту, а й для тилу. З кінця літа РФ активно почала атакувати Україну - спочатку Київ, а згодом і західні регіони - реактивними шахедами. Це стало новим викликом для Повітряних сил, Україна почала розробляти перехоплювачі і саме їм для ефективної роботи потрібен Starlink. Втім, його швидкість раптово обмежили. І, знову ж таки, американці все заперечують.

Як реагує Зеленський

Президент України досить активно реагує на випади Трампа, зокрема через інтерв’ю західним медіа. Але, на думку Зеленського, відносини з Вашингтоном можуть покращитись після проміжних виборів у США.

"Під час виборів політика дуже агресивна. Думаю, зараз це болісно, ​​але після виборів життя продовжиться, і я вірю, що стане спокійнішим", - сказав він в одному із нещодавніх інтерв’ю.

На заклики Трампа до виборів в Україні Зеленський заявив, що для цього потрібно 60 днів тиші, щоб країна змогла підготуватися до голосування. Він також підтвердив, що буде балотуватися, якщо вибори відбудуться під час війни. Росіяни одразу ж відкинули таку пропозицію, заявивши, що згодні не бити по Україні лише в день виборів.

Різко відреагував Зеленський і на "дизельну угоду". Президент вважає, що це лише початок і санкції проти РФ продовжать послаблювати. На думку Зеленського, далі будуть газові угоди, рішення щодо банківської системи, окремих підсанкційних людей, хімічної промисловості.

Що стосується "енергетичного перемир'я" - Зеленський дізнався про це з новин. Україна неоднократно висловлювала згоду на будь-яке перемир’я. А от звинувачення Трампа щодо цін на дизель в США Зеленський відкинув. Він наголосив, що на вартість пального в США впливає війна в Ірані, а не удари по НПЗ.

Втім, Україна була згодна і їх припинити, в обмін на ракети до Patriot. Але такої угоди не було. Замість цього, Україні пригрозили паузою у розвідданих, якщо удари по НПЗ продовжаться.

Крім того, нещодавно Зеленський також повідомив про затримку в поставках ракет, які вже проплачені. За його словами, США постачають Україні лише 12 ракет Patriot на місяць.

Сповільнення Starlink Зеленський вважає спланованою операцією. За його словами, максимумальною на сьогодні є швидкість 161 км на годину, після цього Starlink вимикається, і дрон втрачається. Тож наразі Україна не може використовувати Starlink на території України для збиття реактивних "шахедів".

"Щоб зрозуміти, чи це дійсно технічні проблеми у компанії SpaceX або це якась домовленість нас обмежити - ми відправили пару машин на територію країн ЄС зі Starlink і вони їхали зі швидкістю 180 км на годину і Starlink працює", - пояснював Зеленський.

Загалом же, коментуючи останні дії американської сторони, Зеленський заявив, що Україну намагаються переконати капітулювати.

"Я вважаю, що було зроблено кроки, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що це мета, яку мають наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, що війну проти Росії можна було б закінчити раніше за рахунок України. Але це так виглядає", - заявляв він.

Втім, переговорний трек наразі продовжується. Сьогодні, в Осло заплановата зустріч Зеленського з представниками Трампа. Крім того, США працюють і над тристоронньою зустріччю, яка може відбутися на Близькому Сході, на саміті G20 в США, або ж в одній з європейських країн. "Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього", - заявляв Зеленський.

На думку Зеленського, Європі треба мати свій напрямок щодо перемовин з Росією. Крім того, низка країн просувають свої ідеї щодо перемиря (Туреччина, Єгипет, Індія).