Трамп против Зеленского. Четыре "удара" США по Украине на фоне выборов и переговоров

Противоречивые решения Трампа

Президент США уже несколько недель "атакует" Украину и Зеленского, в частности. В ход пошли уже привычные его заявления, что Зеленский якобы не хочет договариваться и что Украине нужен новый лидер. В частности, вчера он снова повторил эти тезисы, отметив, что пора кому-то другому "вести переговоры от имени Украины".

Впрочем, только словами Трамп не ограничился. За последние недели Украина получила от США несколько значимых "ударов".

Первый "удар". Чуть больше недели назад американский лидер заявил о "дизельном соглашении" с Путиным. Трамп договорился с диктатором о поставках российского топлива в США. Таким образом, Трамп пытается решить проблему с высокими ценами на топливо. А в самой проблеме он обвиняет Украину. Якобы из-за украинских ударов по российским НПЗ в США выросли цены на дизель.

Что интересно, о "дизельном соглашении" Трамп объявил в соцсетях именно во время того, как в Майами на переговоры прибыли украинские переговорщики.

Второй "удар". Уже через несколько дней после "дизельного соглашения" Трамп внезапно написал в соцсетях, что Украина и Россия согласились на "энергетическое перемирие". О котором, кстати, Украина узнала из новостей, а Россия вообще несколько дней не комментировала. Как результат, Украина три дня воздерживалась от ударов по НПЗ и энергетике врага. Россияне, в свою очередь, заявили, что такая идея обсуждается, но никакой конкретики нет, а еще через несколько дней вообще открыто заявили, что продолжат бить по энергетике Украины.

Третьим "ударом" от США по Украине стала пауза в разведданных, которую сами американцы не признают. Именно американцы помогают Воздушным силам фиксировать вражеские пуски баллистики. Впрочем, уже не раз и ВС, и Зеленский заявляли, что во время ударов баллистики не получали информацию от партнеров. Следует заметить, что речь идет не о полном отсутствии информации, а об выборочных данных: об одном обстреле данные есть, а о другом - нет.

Четвертый "удар". Еще одним "сюрпризом" для Украины стало ограничение работы Starlink. И это стало критическим не только для фронта, но и тыла. С конца лета РФ активно начала атаковать Украину - сначала Киев, а впоследствии и западные регионы - реактивными шахедами. Это стало новым вызовом для Воздушных сил, Украина начала разрабатывать перехватчики и именно им для эффективной работы нужен Starlink. Впрочем, его скорость внезапно ограничили. И, опять же, американцы все отрицают.

Как реагирует Зеленский

Президент Украины достаточно активно реагирует на выпады Трампа, в частности посредством интервью западным медиа. Но, по мнению Зеленского, отношения с Вашингтоном могут улучшиться после промежуточных выборов в США.

"Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас это болезненно, но после выборов жизнь продолжится, и я верю, что станет спокойнее", - сказал он в одном из недавних интервью.

На призывы Трампа к выборам в Украине Зеленский заявил, что для этого необходимо 60 дней тишины, чтобы страна смогла подготовиться к голосованию. Он также подтвердил, что будет баллотироваться, если выборы пройдут во время войны. Россияне сразу же отвергли такое предложение, заявив, что согласны не бить по Украине только в день выборов.

Резко отреагировал Зеленский и на "дизельное соглашение". Президент считает, что это только начало и санкции против РФ продолжат ослаблять. По мнению Зеленского, дальше будут газовые соглашения, решения по банковской системе, отдельным подсанкционным людям, химической промышленности.

Что касается "энергетического перемирия" - Зеленский узнал об этом из новостей. Украина неоднократно выражала согласие на любое перемирие. А вот обвинение Трампа по поводу цен на дизель в США Зеленский отверг. Он подчеркнул, что на стоимость топлива в США влияет война в Иране, а не удары по НПЗ.

Впрочем, Украина была согласна и их прекратить, в обмен на ракеты для Patriot. Но такого соглашения не было. Вместо этого Украине пригрозили паузой в разведданных, если удары по НПЗ продолжатся.

Кроме того, недавно Зеленский также сообщил о задержке в поставках уже проплаченных ракет. По его словам, США поставляют Украине только 12 ракет Patriot в месяц.

Замедление Starlink Зеленский считает спланированной операцией. По его словам, максимумом на сегодняшний день является скорость 161 км в час, после этого Starlink выключается, и дрон теряется. Поэтому Украина не может использовать Starlink на территории Украины для сбивания реактивных "шахедов".

"Чтобы понять, действительно ли технические проблемы у компании SpaceX или это какая-то договоренность нас ограничить - мы отправили пару машин на территорию стран ЕС со Starlink и они ехали со скоростью 180 км в час и Starlink работает", - объяснял Зеленский.

В целом, комментируя последние действия американской стороны, Зеленский заявил, что Украину пытаются убедить капитулировать.

"Я считаю, что были сделаны шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую имеют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но это так выглядит", - заявлял он.

Впрочем, переговорный трек продолжается. Сегодня в Осло запланирована встреча Зеленского с представителями Трампа. Кроме того, США работают и над трехсторонней встречей, которая может состояться на Ближнем Востоке, на саммите G20 в США или же в одной из европейских стран. "Я знаю, что европейцы начинают контактировать по этому поводу", - заявлял Зеленский.

По мнению Зеленского, Европе нужно иметь свое направление по переговорам с Россией. Кроме того, ряд стран продвигают свои идеи по перемирию (Турция, Египет, Индия).