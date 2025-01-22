Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон

Трамп запропонував, щоб потенційний покупець передав 50% акцій державі, що забезпечило б отримання необхідного дозволу і надійного партнера.

"У мене є право укладати угоди. Тож я думаю сказати комусь: купіть це і віддайте половину Сполученим Штатам Америки, половину, а ми дамо вам дозвіл, і у вас буде чудовий партнер", - сказав президент США.

Раніше Трамп підписав виконавчий указ, що надає китайській компанії ByteDance, власнику TikTok, 75 днів для продажу американського сегмента бізнесу через побоювання з приводу національної безпеки. У разі відсутності угоди TikTok може бути заборонений у США.

Останніми днями американський президент неодноразово заявляв, що він міг би розглянути можливість купівлі половини компанії американським покупцем і управління нею як спільним підприємством з її нинішнім китайським власником ByteDance на паритетних засадах.

Можливий продаж TikTok таким бізнесменам, як Маск або Еллісон, розглядають як спосіб зберегти роботу застосунку в США, забезпечивши при цьому участь американського уряду в управлінні платформою. Однак деталі такого спільного підприємства і ступінь участі уряду США в TikTok поки залишаються незрозумілими.

"У вас є актив, який не має жодної вартості або має вартість у трильйон доларів. Усе залежить від того, чи дадуть Сполучені Штати дозвіл", - додав Трамп.

За його словами, ця угода зробить TikTok ціннішим, оскільки компанія стане стратегічним партнером уряду США, що забезпечить їй довгострокову прибутковість і успіх.