Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до того, щоб мільярдери Ілон Маск або Ларрі Еллісон придбали соцмережу TikTok у рамках спільного підприємства з урядом Сполучених Штатів. У разі, якщо платформа не буде продана, їй знову загрожує блокування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.
Трамп запропонував, щоб потенційний покупець передав 50% акцій державі, що забезпечило б отримання необхідного дозволу і надійного партнера.
"У мене є право укладати угоди. Тож я думаю сказати комусь: купіть це і віддайте половину Сполученим Штатам Америки, половину, а ми дамо вам дозвіл, і у вас буде чудовий партнер", - сказав президент США.
Раніше Трамп підписав виконавчий указ, що надає китайській компанії ByteDance, власнику TikTok, 75 днів для продажу американського сегмента бізнесу через побоювання з приводу національної безпеки. У разі відсутності угоди TikTok може бути заборонений у США.
Останніми днями американський президент неодноразово заявляв, що він міг би розглянути можливість купівлі половини компанії американським покупцем і управління нею як спільним підприємством з її нинішнім китайським власником ByteDance на паритетних засадах.
Можливий продаж TikTok таким бізнесменам, як Маск або Еллісон, розглядають як спосіб зберегти роботу застосунку в США, забезпечивши при цьому участь американського уряду в управлінні платформою. Однак деталі такого спільного підприємства і ступінь участі уряду США в TikTok поки залишаються незрозумілими.
"У вас є актив, який не має жодної вартості або має вартість у трильйон доларів. Усе залежить від того, чи дадуть Сполучені Штати дозвіл", - додав Трамп.
За його словами, ця угода зробить TikTok ціннішим, оскільки компанія стане стратегічним партнером уряду США, що забезпечить їй довгострокову прибутковість і успіх.
Нагадаємо, що закон, ухвалений Конгресом США, який забороняє TikTok на території Штатів, 19 січня набув чинності. До того моменту компанія ByteDance не продала платформу, у зв'язку з чим уже з вечора 18 січня соцмережа зникла з магазинів App Store і Google Play. Ба більше, TikTok не працював у тих, у кого було встановлено застосунок, і обійти заборону не допомагав навіть VPN.
Однак із приходом Дональда Трампа соцмережа знову запрацювала. Як ми писали вище, президент США підписав відповідний указ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.