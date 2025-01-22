Трамп не против, чтобы TikTok купил Маск или Эллисон

Трамп предложил, чтобы потенциальный покупатель передал 50% акций государству, что обеспечило бы получение необходимого разрешения и надежного партнера.

"У меня есть право заключать сделки. Так что я думаю сказать кому-то: купите это и отдайте половину Соединенным Штатам Америки, половину, а мы дадим вам разрешение, и у вас будет отличный партнер", - сказал президент США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, предоставляющий китайской компании ByteDance, владельцу TikTok, 75 дней для продажи американского сегмента бизнеса из-за опасений по поводу национальной безопасности. В случае отсутствия сделки TikTok может быть запрещен в США.

В последние дни американский президент неоднократно заявлял, что он мог бы рассмотреть возможность покупки половины компании американским покупателем и управления ею как совместным предприятием с ее нынешним китайским владельцем ByteDance на паритетных началах.

Возможная продажа TikTok таким бизнесменам, как Маск или Эллисон, рассматривается как способ сохранить работу приложения в США, обеспечив при этом участие американского правительства в управлении платформой. Однако детали такого совместного предприятия и степень участия правительства США в TikTok пока остаются неясными.

"У вас есть актив, который не имеет никакой стоимости или имеет стоимость в триллион долларов. Все зависит от того, дадут ли Соединенные Штаты разрешение", - добавил Трамп.

По его словам, эта сделка сделает TikTok более ценным, поскольку компания станет стратегическим партнером правительства США, что обеспечит ей долгосрочную прибыльность и успех.