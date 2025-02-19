Трамп не проти ідеї європейських миротворців в Україні
Президент США Дональд Трамп не проти того, щоб в Україні були європейські миротворці. Водночас він зазначив, що американських військ в Україні не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому і CNN.
Під чай виступу американського лідера один із представників ЗМІ спитав його, чи підтримує він ідею, щоб в Україні були розміщені європейських миротворців, на що Трамп відповів позитивно.
"Якщо вони хочуть, я це підтримаю. Думаю, що з цим все буде гаразд. Знаю, що Франція це згадувала, і Велика Британія, і інші країни. Ну якщо у нас буде мирна угода і там будуть військові, і Європа бачить, що це потрібно - добре. Хай це буде", - заявив президент США.
При цьому він наголосив, що миротворців від Сполучених Штатів у нашій країні не буде.
"Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові (європейські - ред.) хай будуть, я не проти. Головне, щоб був мир, було перемир'я, і без перемир'я це теж варіант. І я знаю, що Франція хоче це зробити, дуже гарний жест", - сказав він.
Також Трампа спитали, чи розглядає він варіант виводу всіх американських військ із Європи, як частину мирної угоди з РФ, на що він відповів, що "такое питання взагалі не піднімалось".
СNN у свою чергу конкретизує переклад і пише, що за словами Трампа, "ніхто не просив" його вивести всі американські війська із Європи, якщо буде мирна угода.
"Тому я не думаю, що нам доведеться це робити", - додав американський президент.
Саміт у Парижі
Нагадаємо, що в понеділок, 17 лютого, у столиці Франції Парижі відбувся "екстрений саміт", у якому брали участь лідери країн Європи, включно з генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорювали питання подальшої підтримки України.
Уже вчора, 18 лютого, стало відомо, що Франція хоче провести ще один такий саміт щодо України та безпеки в Європі. Згідно з джерелами Reuters, саміт заплановано на сьогодні, і в ньому візьмуть участь ті країни, які не брали участі на зустрічі в понеділок.
Зокрема, до списку запрошених входять: Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Ще деякі країни можуть брати участь по відеоконференції.
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