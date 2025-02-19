Трамп не проти ідеї європейських миротворців в Україні

Президент США Дональд Трамп не проти того, щоб в Україні були європейські миротворці. Водночас він зазначив, що американських військ в Україні не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому і CNN .

Під чай виступу американського лідера один із представників ЗМІ спитав його, чи підтримує він ідею, щоб в Україні були розміщені європейських миротворців, на що Трамп відповів позитивно.

"Якщо вони хочуть, я це підтримаю. Думаю, що з цим все буде гаразд. Знаю, що Франція це згадувала, і Велика Британія, і інші країни. Ну якщо у нас буде мирна угода і там будуть військові, і Європа бачить, що це потрібно - добре. Хай це буде", - заявив президент США.

При цьому він наголосив, що миротворців від Сполучених Штатів у нашій країні не буде.

"Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові (європейські - ред.) хай будуть, я не проти. Головне, щоб був мир, було перемир'я, і без перемир'я це теж варіант. І я знаю, що Франція хоче це зробити, дуже гарний жест", - сказав він.

Також Трампа спитали, чи розглядає він варіант виводу всіх американських військ із Європи, як частину мирної угоди з РФ, на що він відповів, що "такое питання взагалі не піднімалось".

СNN у свою чергу конкретизує переклад і пише, що за словами Трампа, "ніхто не просив" його вивести всі американські війська із Європи, якщо буде мирна угода.

"Тому я не думаю, що нам доведеться це робити", - додав американський президент.