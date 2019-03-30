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Трамп просив Кім Чен Ина віддати ядерну зброю США

Новини » Політика    30.03.2019 - 05:01
Трамп просив Кім Чен Ина віддати ядерну зброю США
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Кім Чен Ин відмовився

Президент США Дональд Трамп передав лідерові КНДР Кім Чен Ину документ, в якому говориться, що саме у Вашингтоні розуміють під повним ядерним роззброєнням Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відмічено, що згідно з документом Пхеньян повинен був взяти на себе зобов'язання передати всі свої напрацювання по створенню ядерної зброї Сполученими Штатами, а також знищити балістичні ракети, допустити на свою територію американських і міжнародних спостерігачів.

Разом з тим, Кім Чен Ин на пропозицію Трампа відповів відмовою, а саміт у підсумку виявився фактично зірваним.

Крім того, глави держав після цього відмовилися від спільного обіду в готелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чиновники Білого дому відговорили президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зняти санкції з двох судноплавних компаній, звинувачених у порушенні режиму санкцій відносно КНДР.

РБК-Україна писало, що президент США оголосив про зняття додаткових санкцій проти Північної Кореї 22 березня. Але чиновники винайшли пояснення для твіту Трампа, в якому він встиг оголосити про своє рішення.

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