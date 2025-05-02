Трамп пропонує історично рекордний бюджет на армію США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп має намір подати до Конгресу запит на фінансування національної безпеки у розмірі 1,01 трильйона доларів США на 2026 фінансовий рік, що розпочнеться 1 жовтня. Згідно з даними представників адміністрації, обізнаних із документом, це більш ніж на 13% перевищує показник 2025 року.

У пріоритетах бюджету - проекти стратегічного значення, зокрема протиракетна оборона "Золотий купол", кораблебудування, модернізація ядерного арсеналу, забезпечення безпеки кордонів, а також підвищення зарплат військовослужбовців на 3,8%.

Як повідомляється, запит також охоплює допоміжне фінансування для Міністерства енергетики, Федерального бюро розслідувань та низки інших відомств, і загалом відповідає 3,2% ВВП - на рівні 2024 фінансового року. Для порівняння, нинішні загальні витрати на національну безпеку становлять 892,3 мільярда доларів.

Бюджет буде офіційно представлено у форматі скороченого запиту ("skinny budget") у п’ятницю, 2 травня, що ознаменує початок бюджетного процесу в Конгресі на 2026 рік та визначить основні фінансові пріоритети адміністрації.

Запит на фінансування Міністерства оборони окремо становитиме 961 мільярд доларів, що значно перевищує затверджений у січні рівень у 848,3 мільярда доларів. Раніше адміністрація Джо Байдена прогнозувала на 2026 рік оборонний бюджет на рівні 876,8 мільярда.

Документ також вміщує частину зі 150 мільярдів доларів, які Конгрес планує виділити як додаткові "узгоджені" оборонні витрати, що доповнюють уже затверджений пакет дискреційного фінансування.

Очікується, що запит викличе суперечки в Конгресі. Законодавці неодноразово критикували Пентагон за неспроможність пройти повний аудит. Згідно зі звітом Рахункової палати США, в період 2017-2024 років у Міністерстві оборони було виявлено випадки шахрайства на суму щонайменше 10,8 мільярда доларів.

Міністр оборони Піт Гегсет у соцмережах зазначив, що попри історично високий обсяг запиту, відомство має намір "витрачати кожен долар платників податків розумно - на боєздатність і готовність".

Президент Трамп, у свою чергу, пояснив масштаб запиту зростанням глобальних загроз.

"Ми маємо будувати армію. Ми дуже уважні до витрат, але армію ми повинні будувати", - сказав глава держави.