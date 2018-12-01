Трамп прокомментировал возможные планы Путина относительно Украины

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США убежден, что его встреча с президентом РФ состоится, но в "надлежащее время"

Соединенные Штаты не могут позволить произойти "определенным вещам", которые президент РФ Владимир Путин, возможно, планирует в отношении Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я не способен читать его мысли. Никто не может. Он знает, чего он хочет, но мы не можем позволить, чтобы определенные вещи произошли. Но они произошли. Я не могу быть частью этого", - сказал Трамп в ответ на вопрос о своем понимании стратегии Путина в отношении Украины.

Трамп еще раз подчеркнул, что именно действия России в отношении украинских моряков в Керченском проливе стали причиной отмены им встречи с Путиным.

"Из-за того, что произошло в отношении Украины, кораблей и моряков, время для встречи больше не был удачным", - сказал он.

В то же время Трамп намерен встретиться с Путиным, но в "надлежащее время".

"Я с ним встречусь. Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в надлежащее время", - заявил Трамп.

Дональд Трамп про Україну, ескалацію в Азовському морі, Росію та Путіна Президент США Дональд Трамп - про Україну, ескалацію в Азовському морі, Росію та Путіна - в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки" Опубліковано chastime П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что единственной причиной отмены встречи с президентом России Владимиром Путиным была агрессия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.