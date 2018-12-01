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Трамп прокоментував можливі плани Путіна щодо України

Новини » Політика    01.12.2018 - 01:10
Трамп прокоментував можливі плани Путіна щодо України
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США переконаний, що його зустріч із президентом РФ відбудеться, але у "належний час"

Сполучені Штати не можуть дозволити відбутися "певним речам", які президент РФ Володимир Путін, можливо, планує щодо України. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього", - сказав Трамп у відповідь на запитання про своє розуміння стратегії Путіна щодо України.

Трамп ще раз підкреслив, що саме дії Росії щодо українських моряків у Керченській протоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

"Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим", - сказав він.

Водночас Трамп має намір ще зустрітися з Путіним, але в "належний час".

"Я з ним зустрінуся. Мені здається, що у нас дуже хороші стосунки, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші стосунки з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінусь із ним у належний час", - заявив Трамп.

 
Дональд Трамп про Україну, ескалацію в Азовському морі, Росію та Путіна

Президент США Дональд Трамп - про Україну, ескалацію в Азовському морі, Росію та Путіна - в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки"

Опубліковано chastime П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що єдиною причиною скасування зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним була агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці.

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Новини України Керченский мостДональд ТрампАзовское море
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