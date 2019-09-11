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Трамп продлит указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

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Санкции предусматривают ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет инвестиций

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп продлил действие национальной чрезвычайной декларации по поводу иностранного вмешательства в выборы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Сообщается, что санкции предусматривают ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет инвестиций.

Отметим, распоряжение ввели 12 сентября 2018 года с возможностью продления.

Напомним, в Соединенных Штатах два сенатора - республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен - призывают к ужесточению санкций против России, поскольку убеждены в новых вмешательствах РФ в выборы в США.

Как сообщало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства РФ в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

Ранее сообщалось, что в США комитет палаты представителей Конгресса по вопросам судопроизводства, возглавляемый демократами, на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны Трампа. по итогам расследования комитет должен рекомендовать палате представителей, начинать или не начинать процедуру импичмента.

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