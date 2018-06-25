Трамп закликав усі країни скасувати мита на імпорт

Інакше президент США пообіцяв суворі заходи у відповідь

Сполучені Штати Америки наполягають, щоб всі країни, які запровадили торговельні мита на імпортовані товари, скасували їх. Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

"Сполучені Штати наполягають на тому, щоб усі країни, які встановили штучні торгові бар'єри та мита на товари, що поставляються до них, скасували ці бар'єри і мита", - заявив Трамп.

Інакше він пообіцяв ще серйозніші заходи у відповідь з боку США.

"Торгівля повинна бути справедливою, і більше не бути вулицею з одностороннім рухом", - підкреслив американський президент.

The United States is insisting that all countries that have placed artificial Trade Barriers and Tariffs on goods going into their country, remove those Barriers & Tariffs or be met with more than Reciprocity by the U. S. A. Trade must be fair and no longer a one way street! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

Нагадаємо, в ніч на 22 червня в Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів із США з загальною вартістю товарів, що підлягають митам, 2,8 млрд євро. Рішення про мита на продукцію із США було ухвалене Євросоюзом у відповідь на аналогічне рішення американської адміністрації.