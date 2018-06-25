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Трамп закликав усі країни скасувати мита на імпорт

НовиниПолітика    25.06.2018 - 02:59
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Інакше президент США пообіцяв суворі заходи у відповідь

Сполучені Штати Америки наполягають, щоб всі країни, які запровадили торговельні мита на імпортовані товари, скасували їх. Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

"Сполучені Штати наполягають на тому, щоб усі країни, які встановили штучні торгові бар'єри та мита на товари, що поставляються до них, скасували ці бар'єри і мита", - заявив Трамп.

Інакше він пообіцяв ще серйозніші заходи у відповідь з боку США.

"Торгівля повинна бути справедливою, і більше не бути вулицею з одностороннім рухом", - підкреслив американський президент.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня в Європейському союзі набули чинності нові мита на імпорт товарів із США з загальною вартістю товарів, що підлягають митам, 2,8 млрд євро. Рішення про мита на продукцію із США було ухвалене Євросоюзом у відповідь на аналогічне рішення американської адміністрації.

ЄС відповість на мита, які Трамп може ввести на авто з країн ЄС Трамп може запровадити додаткові мита на автомобілі з ЄС
Теги публікації: Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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