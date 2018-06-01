Трамп закликав Канаду не піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження США

За його словами, Канада і так має високий профіцит торгівлі зі США

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп вважає, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтону, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі зі США. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Канада ставилась до нашого сільськогосподарського бізнесу та фермерів дуже погано протягом тривалого періоду часу. З надзвичайними обмеженнями в торгівлі. Вони повинні відкрити свої ринки й зняти свої торговельні бар'єри", - підкреслив Трамп.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2018

Голова США також додав, що Канада має "дуже високий профіцит" у торгівлі зі Штатами.

Нагадаємо, Канада заявила, що у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої - на суму в 16,6 мільярда доларів. Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав американські тарифи на сталь і алюміній "образою для канадців, які гинули разом з американцями під час війни".

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.