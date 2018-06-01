Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трамп закликав Канаду не піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження США

НовиниПолітика    01.06.2018 - 19:27
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За його словами, Канада і так має високий профіцит торгівлі зі США

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп вважає, що Канада не повинна піднімати мита у відповідь на торговельні обмеження Вашингтону, оскільки країна і так має високий профіцит торгівлі зі США. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Канада ставилась до нашого сільськогосподарського бізнесу та фермерів дуже погано протягом тривалого періоду часу. З надзвичайними обмеженнями в торгівлі. Вони повинні відкрити свої ринки й зняти свої торговельні бар'єри", - підкреслив Трамп.

Голова США також додав, що Канада має "дуже високий профіцит" у торгівлі зі Штатами.

Нагадаємо, Канада заявила, що у відповідь на мита США на імпорт сталі та алюмінію введе свої - на суму в 16,6 мільярда доларів. Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав американські тарифи на сталь і алюміній "образою для канадців, які гинули разом з американцями під час війни".

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня, 1 червня 2018 року, США вводять мита на сталь і алюміній з Європейського союзу, Мексики і Канади.

Трамп відповів на критику прем'єр-міністра Канади Трюдо Євросоюз підготував відповідні контрзаходи на американські мита
Теги публікації: Канада, Дональд Трамп, пошлины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top