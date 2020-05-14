Трамп призвал губернаторов штатов открыть школы

Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты восстановились после карантина из-за коронавируса, если в них не открыты школы. Об этом он заявил на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты, сообщает РБК-Украина.

Трамп призвал губернаторов работать над тем, чтобы открыть школы.

"Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало подвержены этому (коронавирусу, - ред.)", - сказал он.

По словам Трампа, окончательное решение - за главами штатов.

При этом он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с COVID-19, могут выйти на работу позже.

Сейчас школы закрыты из-за пандемии коронавируса. Школьники переведены на удаленное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.

Напомним, главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что осенью или зимой возможно будет вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается минимум 8 потенциальных вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз до конца 2020 года.