Трамп закликав губернаторів штатів відкрити школи

Президент США Дональд Трамп не буде вважати, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи. Про це він заявив на зустрічі з губернаторами Колорадо і Північної Дакоти, повідомляє РБК-Україна.

Трамп закликав губернаторів працювати над тим, щоб відкрити школи.

"Думаю, вони однозначно мають відкрити школи. Молоді люди дуже мало схильні до цього (коронавирусу, - ред.)", - сказав він.

За словами Трампа, остаточне рішення - за главами штатів.

При цьому він визнав, що співробітники шкіл певного віку, які можуть мати обґрунтовані побоювання у зв'язку з COVID-19, можуть вийти на роботу пізніше.

Зараз школи закриті за пандемії коронавіруса. Школярі переведені на віддалене навчання. У багатьох штатах цей режим вже продовжено до кінця навчального року.

Нагадаємо, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус.

Зараз в Сполучених Штатах Америки розробляється мінімум 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйони доз до кінця 2020 року.