Трамп призвал Францию не вмешиваться в отношения США с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Францию не вмешиваться в политику США в отношениях с Ираном, посылая ему "противоречивые сигналы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

Президент США отреагировал на неподтвержденную информацию о переговорах в июле президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им дают противоречивые сигналы от всех тех, кто претендует на то, чтобы представлять нас, включая президента Франции Макрона", - написал Трамп

Он напомнил, что никто не может представлять Соединенные Штаты, кроме них самих.

"Я знаю, что у Эммануэля добрые намерения, как и у всех остальных, но никто не может говорить за Соединенные Штаты, кроме самих Соединенных Штатов. Никто не уполномочен представлять нас каким-либо образом!" - подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Ранее появилась информация, что в конце июля президенты Франции Эмманюэль Макрон и Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры, в ходе которых Макрон пригласил иранского президента на саммит "Группы семи" во Францию для встречи с Дональдом Трампом. Во Франции данную информацию опровергли.

Напомним, 6 августа президент Ирана Хасан Рухани в очередной раз заявил, что если Соединенные Штаты Америки хотят вести переговоры с Ираном, они должны снять все санкции.