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Трамп призупинив розгляд заявок на візи США по всьому світу

10:53 26.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про нове рішення американського президента?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила запис на візові співбесіди для заявників по всьому світу. Рішення ухвалене у межах кампанії з посилення імміграційного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив ЗМІ представник Держдепу США, відомство запустило глобальну навчальну програму для всіх американських посольств і консульств у світі.

За його словами, на цьому тлі графік запису на візові послуги буде скоригований з урахуванням проведення навчань.

"Трамп проводить масштабну кампанію з депортації мігрантів і посилення імміграційного контролю. Вона передбачає, зокрема, анулювання віз і грін-карт, а також відмову в розгляді заявок з різних причин, серед яких політичні погляди та участь у пропалестинських протестах проти дій союзника США Ізраїлю в Газі", - йдеться в статті.

Глава Білого дому запевняє, що ці рішення мають конкретну меті - підвищення внутрішньої безпеки США.

Попри це, відомо, що кампанія зі посилення імміграційного контролю зіткнулася з низкою юридичних викликів.

До прикладу, нещодавно суддя США скасував політику адміністрації Трампа, яка передбачала призупинення видачі імміграційних віз заявникам із 75 країн.

Суд дійшов висновку, що шеф американської дипломатії Марко Рубіо перевищив свої повноваження.

Поки у Держдепі США не розкривають подробиць навчальної програми та термінів її проведення.

Однак у відомстві запевнили, що навчання допоможе консульським працівникам виявляти заявників, які, ймовірно, можуть залежати від державних соціальних виплат у США, а також забезпечити "всебічну та послідовну" оцінку заявників на візи.

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Сполучені Штати АмерикиДержавний департамент СШАДональд Трамп