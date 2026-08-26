Трамп приостановил рассмотрение заявок на визы США по всему миру

Как сообщил СМИ представитель Госдепа США, ведомство запустило глобальную обучающую программу для всех американских посольств и консульств в мире.

По его словам, на этом фоне график записи на визовые услуги будет скорректирован с учетом проведения учений.

"Трамп проводит масштабную кампанию по депортации мигрантов и усилению иммиграционного контроля. Она предусматривает, в частности, аннулирование виз и грин-карт, а также отказ в рассмотрении заявок по разным причинам, среди которых политические взгляды и участие в пропалестинских протестах против действий союзника США Израиля в Газе", - сказано в статье.

Глава Белого дома уверяет, что эти решения имеют конкретную цель - повышение внутренней безопасности США.

Тем не менее, известно, что кампания по усилению иммиграционного контроля столкнулась с рядом юридических вызовов.

К примеру, недавно судья США отменил политику администрации Трампа, которая предусматривала приостановку выдачи иммиграционных виз заявителям из 75 стран.

Суд пришел к выводу, что шеф американской дипломатии Марко Рубио превысил свои полномочия.

Пока в Госдепе США не раскрывают подробности учебной программы и сроков ее проведения.

Однако в ведомстве заверили, что обучение поможет консульским работникам выявлять заявителей, которые, вероятно, могут зависеть от государственных социальных выплат в США, а также обеспечить всестороннюю и последовательную оценку заявителей на визы.