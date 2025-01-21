Трамп призупинив надання США фінансової допомоги іншим країнам

Видання зазначає, що не зовсім зрозуміло, які обсяги допомоги будуть припинені цим указом, адже фінансування багатьох програм вже було затверджено Конгресом і має бути виділено, якщо кошти не втрачені.

В указі, який підписав Трамп, зазначається, що "індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Зазначається, що це "слугує дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн та між ними".

В результаті, Трамп заявив, що "жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

Безпека, сила, процвітання

Минулого тижня державний секретар Марко Рубіо заявив членам Сенатського комітету з міжнародних відносин під час слухань щодо затвердження указу , що "кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання".

"Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?", - сказав він.

Підписаний Трампом указ залишає за Рубіо або призначеною ним особою право ухвалювати такі рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням. Головними відомствами, що здійснюють нагляд за іноземною допомогою, є Держдепартамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Трамп тривалий час виступав проти іноземної допомоги, попри те, що така допомога зазвичай становить близько 1% федерального бюджету. Виключення становлять надзвичайні обставини, такі, як надання Україні зброї на мільярди доларів.

Новий президент критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти вторгнення Росії.