Трамп признался во взяточничестве, - Пелоси

Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

По ее словам, взятка заключается в предоставлении или отказе в военной помощи Украине взамен на расследование против Байдена

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп признался во взяточничестве в украинском скандале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, взятка заключается в предоставлении или отказе в военной помощи Украине взамен на расследование против сына оппонента Трампа на грядущих выборах в США Джо Байдена.

"Взятка заключается в предоставлении или отказе в военной помощи в обмен на публичное заявление о расследовании. Это подкуп", - заявила Пелоси, верховный демократ в Конгрессе, которая объявила о начале процедуры импичмента Трампу в сентябре.

Напомним, демократы в США изучают вопрос, злоупотребил ли Трамп своей властью, удержав 391 миллион долларов военной помощи в качестве рычага давления на Киев для проведения двух расследований, которые принесут ему политическую выгоду. Деньги были позже предоставлены Украине.

Трамп отрицал какие-либо правонарушения. Он заявил, что представители Демократической партии, начавшие процедуру импичмента, должны извиниться.

Ранее выступая перед американцами, Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над его оппонентом Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.