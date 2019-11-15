Трамп зізнався у хабарництві, - Пелосі

Фото: Ненсі Пелосі (flickr.com gageskidmore)

За її словами, хабар полягає у наданні або відмові у військовій допомозі Україні в обмін на розслідування проти Байдена

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що президент Дональд Трамп зізнався у хабарництві в українському скандалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За її словами, хабар полягає у наданні або відмові у військовій допомозі Україні в обмін на розслідування проти сина опонента Трампа на майбутніх виборах в США Джо Байдена.

"Хабар полягає у наданні або відмові у військовій допомозі Україні в обмін на публічну заяву про розслідування. Це підкуп", - заявила Пелосі, верховний демократ в Конгресі, яка оголосила про початок процедури імпічменту Трампу у вересні.

Нагадаємо, демократи в США вивчають питання, чи зловживав Трамп своєю владою, утримавши 391 мільйон доларів військової допомоги в якості важеля тиску на Київ для проведення двох розслідувань, які принесуть йому політичну вигоду. Гроші були надані пізніше Україні.

Трамп заперечував будь-які правопорушення. Він заявив, що представники Демократичної партії, розпочали процедуру імпічменту, повинні вибачитися.

Раніше виступаючи перед американцями, Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги над опонентом Джо Байденом на президентських виборах у 2020 році.