Трамп призначив свого охоронця главою Секретної служби США

Трамп заявив, що Курран - "великий патріот, який захищав мою сім'ю протягом останніх кількох років, і саме тому я довіряю йому очолити хоробрих чоловіків і жінок Секретної служби Сполучених Штатів".

Раніше Курран був спеціальним агентом, який відповідав за безпеку Трампа протягом чотирьох років, і кинувся прикривати його на сцені під час першої спроби замаху на нього 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія. У своїй ролі керівника групи захисту колишнього президента він курирував роботу 85 осіб.

"Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував своїм життям, щоб врятувати моє від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсільванія", - написав Трамп.

Курран уперше приєднався до агентства у вересні 2001 року і 29 грудня його підвищили до заступника спеціального агента, який відповідає за службу президентської охорони. Цей підрозділ, що налічує сотні агентів, відповідає за охорону чинного президента і його першої сім'ї.

Як зазначає CBS News, вибір Трампа суперечить рекомендаціям двох двопартійних комісій, які у 2015 році та на початку цього року рекомендували наступному президенту обрати на посаду директора особу, яка не є співробітником агентства.

На відміну від інших посад в уряді або посади директора ФБР, призначення на посаду глави Секретної служби не потребує затвердження голосуванням Сенату.