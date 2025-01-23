Трамп призначив послом у ЄС директора мережі фастфуду

Президент США Дональд Трамп номінував колишнього главу американської мережі фастфуду Carl's Jr Ендрю Паздера послом у Євросоюзі. Він представлятиме США в цьому важливому регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на його платформі Truth Social.
"Я радий повідомити, що Ендрю Ф. Паздер стане наступним послом США в Європейському Союзі. Енді - успішний адвокат, бізнесмен, економічний оглядач і письменник", - написав він.
Він повідомив, що з 2000 року Паздер обіймав посаду генерального директора материнської компанії мереж швидкого харчування Carl's Jr і Hardee's.
"За 17 років свого перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію із серйозних фінансових труднощів, давши їй змогу вижити, стати фінансово захищеною і рости. Енді відмінно впорається з роботою, представляючи інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні", - додав Трамп.
Carl's Jr. - американська мережа ресторанів швидкого обслуговування, представлена більш ніж 3600 точками в 38 країнах світу. Вона була заснована Карлом Карчером 1941 року, тепер є дочірньою мережею компанії CKE Restaurants.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призначив свого охоронця Шона Куррана на посаду директора Секретної служби США. Він відомий тим, що кинувся прикривати Трампа під час замаху минулого літа.