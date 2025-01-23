Трамп призначив послом у ЄС директора мережі фастфуду

Президент США Дональд Трамп номінував колишнього главу американської мережі фастфуду Carl's Jr Ендрю Паздера послом у Євросоюзі. Він представлятиме США в цьому важливому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на його платформі Truth Social.

"Я радий повідомити, що Ендрю Ф. Паздер стане наступним послом США в Європейському Союзі. Енді - успішний адвокат, бізнесмен, економічний оглядач і письменник", - написав він.

Він повідомив, що з 2000 року Паздер обіймав посаду генерального директора материнської компанії мереж швидкого харчування Carl's Jr і Hardee's.

"За 17 років свого перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію із серйозних фінансових труднощів, давши їй змогу вижити, стати фінансово захищеною і рости. Енді відмінно впорається з роботою, представляючи інтереси нашої країни в цьому важливому регіоні", - додав Трамп.

Carl's Jr. - американська мережа ресторанів швидкого обслуговування, представлена більш ніж 3600 точками в 38 країнах світу. Вона була заснована Карлом Карчером 1941 року, тепер є дочірньою мережею компанії CKE Restaurants.